DHA DIŞ- Cilt altında keşfedilen yeni organ, ağrıların nedeni olabilir

Gonca YAĞCI, (DHA) - Cilt altında keşfedilen yeni bir organın, ağrıların nedeni olabileceği açıklandı.

İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nden bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda, cilt altında bulunan süzgece benzer organın, vücudumuzda hissettiğimiz ağrıların nedeni olabileceğini belirtildi.

National Geographic’deki haberde, farelerde bulunan organın insanda da büyük bir ihtimalle var olduğu ve ağrının nedenleri konusunda yeni anlayışlar getirebileceği belirtildi. Habere göre, cildin hemen altında bulunan, saç kılına benzer yapılarla çevrili organ, ‘Glial hücreleri’ olarak bilinen sinir sistemi destek dokusunun içerisinde bulunuyor. Glial hücrelerinin ısı gibi dış kaynaklı uyarıcılara karşı hassas olduğu düşünülüyor.

Bilim insanları, bugüne kadar iğne batması benzeri veya rahatsızlık verici ani ağrılara ciltteki sinir hücrelerinin neden olduğuna inanıyordu. Araştırmacılar, yaptıkları deneylerde farelerdeki bu hücre ağını engellediklerinde hissedilen ağrının da azaldığını fark etti. Bu çalışmaların, kronik ağrıların nedenini anlamada yardımcı olacağı umut ediliyor.