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DHA DIŞ - Çin: ABD iç işlerimize müdahale etmeyi bırakmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 13:42 | Son Güncelleme

Çin’in suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacak 'suçlu iade yasa tasarısını' Washington’un eleştirmesi üzerine, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamada bulundu.

Çin (DHA) - Çin’in suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacak 'suçlu iade yasa tasarısını' Washington’un eleştirmesi üzerine, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamada bulundu.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Washington’un yasa tasarısı hakkında yaptığı eleştiriye “Bir kez daha altını çizmeliyim ki Hong Kong meselesi tamamıyla Çin’in iç işidir. Buna hiçbir ülke, örgüt ya da kişinin müdahale etmeye hakkı yok. Çin, ABD’nin tasarıyla ve Hong Kong’la ilgili sorumsuz ve doğru olmayan yorumlarından büyük bir memnuniyetsizlik duymakta. ABD’nin Hong Kong’un ve Çin’in iç işlerine herhangi bir şekilde müdahale etmesini bırakmasını talep ediyoruz” ifadeleriyle yanıt verdi.

Dün Washington, Çin’in, suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacak 'suçlu iade yasa tasarısını’ eleştirerek, tasarının Hong Kong’un özel durumuna zarar vereceğini yorumunda bulunmuştu.

YASA TASARISI HONG KONG’DA PROTESTO EDİLİYOR

Hong Kong’da binlerce kişi, 'suçlu iade yasa tasarısını' protesto etmek için sokaklara çıkmıştı.

Tasarıyı eleştirenler, Çinli yetkililerin, Hong Kong topraklarında istediği kişileri politik ya da kasıtsız ticari suçlar sebebiyle alıkoyabileceğini ve kentin yarı özerk kanun sistemini zayıflatacağını savunuyorlar.
Öte yandan Hong Kong’un son Birleşik Krallık vatandaşı valisi Chris Patten da yasa tasarını eleştirerek, “İnsanlar neden Çin ile bir iade anlaşması yapılmaması gerektiğini tam olarak biliyorlar. Hong Kong’dan insanları kaçırmak yerine bir iade anlaşması olmasının daha iyi olduğunu iddia ediyorlar, gerçekten insanların buna inanmalarını mı bekliyorlar?” demişti.

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