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DHA DIŞ - Çin Devlet Başkanı: Komünist Parti risklerle karşı karşıya

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 10:37 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ülkede üst düzey liderlerle ile yaptığı olağandışı toplantıda, Çin’in yavaşlayan ekonomisinin doğurabilecek sosyal sonuçlarını masaya yatırdı.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ülkede üst düzey liderlerle ile yaptığı olağandışı toplantıda, Çin’in yavaşlayan ekonomisinin doğurabilecek sosyal sonuçlarını masaya yatırdı.

Xinhua Haber Ajansı’nın aktardığına göre Cinping, başkent Pekin’de parti yerel liderleri ve bakanları topladığı seminerde, ekonomideki yavaşlama ile birlikte partisinin karşılaşabileceği riskleri ve alınması gereken önlemleri tartıştı.

Ajansa göre Çin Devlet Başkanı ve Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Cinping partisinin yönetim, reform, açılma, pazar odaklı ekonomi ve dış ilişkiler açısından uzun dönemli zor bir sınavdan geçtiğini belirtti. Cinping, partisinin halktan uzaklaşma, pasifleşme, yetersiz icraat ve hareketsizlik gibi ciddi ve riskli tehlikelerle yüz yüze olduğuna dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl Çin Ulusal Halk Kongresi Genel Kurul toplantısında anayasa değişikliği teklif edilmiş ve kabul edilmişti. Buna göre Şi Cinping, 10 yıllık görev süresi yerine süresiz görevde kalabilecek.

Cinping’in geçtiğimiz günlerde düzenlediği toplantı, Çin ekonomisinin 2009 yılında yaşanan küresel krizinden sonra ekonomik büyümede kaydettiği ilk yavaşlama açıklamasıyla aynı zamanda gerçekleşti.

Bloomberg ise Çin liderlerinin aynı zamanda ABD Başkanı Trump ile ticari konularda mücadele etmeye devam ettiğine dikkat çekti.

Trump yönetiminin Çin mallarına yönelik uyguladığı ekstra gümrük tarife vergileri Çin’i olduğu kadar dünya genelindeki finansal pazarları olumsuz da etkiledi.

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