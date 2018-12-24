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DHA DIŞ - Çin ilk denizaltı balistik füze atışını test etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 12:20 | Son Güncelleme

Çin JL -3 model  katı yakıtlı denizaltısından balistik füze atış denemesini gerçekleştirdi.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Çin JL -3 model katı yakıtlı denizaltısından balistik füze atış denemesini gerçekleştirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti Kurtuluş Ordusu, geçtiğimiz günlerde Bohei denizinde ilk kez yeni nesil denizaltısından balistik füze denemesini gerçekleştirdi.

The Washington Free Beacon haber sitesinin haberine göre, füzenin patlayıcı savaş başlıkları ABD’yi binlerce kilometreden bile vurabilecek kapasitede.

ABD yakından izledi

Denemenin ABD İstihbarat servisleri tarafından, füze uyarıcı uydular aracılığıyla çok yakından izlendiği ifade edildi.

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