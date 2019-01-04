DHA DIŞ -Çin keşif robotu ayın karanlık yüzüne ilk ayak izlerini bıraktı

Özge Düzgün, (DHA)-Çin'in ay keşif aracı Chang’e-4’ten ayrılan Yutu-2 (Yeşim tavşanı-2) keşif robotu ayın karanlık yüzüne ilk ayak izlerini bıraktı. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), gece geç saatlerde ayın yüzeyini keşfe başlayan işlemin kamera tarafından kaydedildiğini ve görüntülerin “Queqiao” yayın uydusu üzerinden Dünya'ya geri gönderildiğini açıkladı. Yüksek basınca, yoğun radyasyon ve aşırı sıcaklıklara dayanabilen Yutu-2, ayın yüzeyinin görüntülerini elde etmek için panoramik bir kamera, kızılötesi görüntüleme spektrometresi ve radar ölçüm cihazları da dâhil olmak üzere teknik ekipmanla donatıldı.

Proje lideri Prof.Dr. Wu Weiren, "Bu, keşif robotu için küçük bir adım, ancak Çin halkı için büyük bir adım" diyerek Amstrong’un aya ilk adım attığında söylediği “benim için küçük ama insanlık için büyük bir adım” sözlerine atıfta bulundu.

