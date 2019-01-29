DHA DIŞ - Çin'de alışveriş merkezinde meydana gelen patlamalar amatör kamerada

Çin (DHA) - Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Jilin'deki Wanda isimli alışveriş merkezinde meydana gelen patlamalarda 1 kişi hayatını kaybetti.
Alışveriş merkezinin farklı katlarında art arda meydana gelen patlamalar vatandaşlar tarafından da birçok noktadan kaydedildi. Yerel basın, bir kişinin, insanların üzerine patlayıcı attığını gördüklerini söylediklerini yazdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Patlamaların görüntüsü
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