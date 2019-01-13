HABER

DHA DIŞ - Çin’de bir madende göçük oluştu: 21 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 12:27 | Son Güncelleme

Çin’in Şenşi eyaletinin Shenmu kenti yakınlarındaki, 87 madencinin çalıştığı Lijiagou kömür madeninde oluşan göçük sonucu 21 madenci hayatını kaybetti.

Çin, (DHA) - Çin’in Şenşi eyaletinin Shenmu kenti yakınlarındaki, 87 madencinin çalıştığı Lijiagou kömür madeninde oluşan göçük sonucu 21 madenci hayatını kaybetti.
Madenden gelen ilk haberlerde, 66 madencinin kurtarıldığı ve 19 madencinin hayatını kaybettiği belirtilmiş kalan iki kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklanmıştı ancak Çin Devlet haber ajansı Xinhua enkazdan çıkarılan iki madencinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.
Göçüğün sebebi halen araştırılıyor.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Bakanlık açıkladı! Saldırı hazırlığında öldürüldülerBakanlık açıkladı! Saldırı hazırlığında öldürüldüler
Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pisti yılsonunda hizmete girecekSabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pisti yılsonunda hizmete girecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Suriye sınırında silah sesleri!

Suriye sınırında silah sesleri!

Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar yağışı geliyor)

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Saldırı hazırlığında öldürüldüler

Son dakika: 'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı

Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

İstanbul'da bebek arası ile yürüyen kadınların arkasından yanaşarak soyuyor!

Polis onun peşinde! Bebek arabası süren kadınlara yaklaşıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.