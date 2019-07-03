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DHA DIŞ- Çin’de hortum: 6 ölü, 190 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 17:46 | Son Güncelleme

Çin’de çıkan hortumda, 6 kişi öldü, 190 kişi ise yaralandı.

Çin, (DHA)- Çin’de çıkan hortumda, 6 kişi öldü, 190 kişi ise yaralandı.
Hortum, Liaoning bölgesindeki Kaiyuan şehrinde, yerel saat ile 17.00 sıralarında çıktı. Yetkilerin yaptığı açıklamaya göre, hortum 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 190 kişinin ise yaralanmasına sebep oldu. Ayrıca, şehrin içerisindeki çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Hortum anının görüntüsü
-Hortum sonrası hasar gören sokaklardan görüntüler

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