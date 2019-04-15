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DHA DIŞ - Çin'de ilaç fabrikasında 10 işçi zehirlenerek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 18:06 | Son Güncelleme

Çin'de bir ilaç fabrikasında, işçilerin boru hattında çalışma yaptığı sırada kıvılcımlar, ısı üreten bir maddeyi ateşledi.

ÇİN (DHA) - Çin'de bir ilaç fabrikasında, işçilerin boru hattında çalışma yaptığı sırada kıvılcımlar, ısı üreten bir maddeyi ateşledi. Olay sonrası çıkan duman sonucu 10 kişi zehirlenerek öldü, 12 kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Olay Çin'in Şantung eyaletinin batısındaki Jinan şehrinde bir ilaç fabrikasında meydana geldi. Yerel medya, saat 15:30 sıralarında fabrikanın zemin katında boru hattında tadilat yapıldığı sırada çıkan kıvılcımın, ısı üreten bir maddeyi ateşlediği ve oluşan yoğun duman sonrası zehirlenen 8 kişinin olay yerinde, 2 kişinin de hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda zehirli gaz soluyan 12 kişi de hastanede tedavi altına alındı.

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