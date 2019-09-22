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DHA DIŞ- Çin’de kamyon kalabalığın arasına daldı: 10 ölü, 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 12:13 | Son Güncelleme

Çin’de meydana gelen kazada, kamyon kalabalık arasına daldı.

Çin, (DHA)- Çin’de meydana gelen kazada, kamyon kalabalık arasına daldı. 10 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.
Kaza, Hunan bölgesindeki Xiangtan şehrinde meydana geldi. Kontrolden çıktığı belirtilen kamyon, kalabalık arasına daldı. Kazada, 10 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Yetkililer, kazaya dair inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü
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-Kazanın olduğu bölgeden görüntüler
-Etrafa toplanmış insanlar

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