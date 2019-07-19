DHA DIŞ- Çin’de kömür gazlaştırma tesisinde patlama

Çin, (DHA)- Çin’de bir kömür gazlaştırma tesisinde patlama meydana geldi. Çok sayıda kişinin yaralandığı ve yerleşim yerlerinin hasar gördüğü patlamada, ilk belirlemelere göre ölü olmadığı belirtildi.

Patlama, Çin’in Henan bölgesindeki Sanmenxia şehrinde bulunan bir kömür gazlaştırma tesisinde meydana geldi. Patlamanın sonucunda mantar şeklinde yükselen dumanın görüntüsü amatör kameralarca kaydedildi.

Yerel medya, ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğunu, yerleşim yerlerinin zarar gördüğünü bildirdi. Patlamada, hayatını kaybeden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Görüntü Dökümü

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-Patlamanın sonucu yükselen dumanlar

-Hasar gören yerleşim yerleri ve araçlar

-Hastane önündeki yaralıların görüntüsü

