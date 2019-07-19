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DHA DIŞ- Çin’de kömür gazlaştırma tesisinde patlama: 2 ölü, 18 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 17:46 | Son Güncelleme

Çin’de kömür gazlaştırma tesisinde meydana gelen patlama sonrası, 2 kişinin öldüğü, 18 kişinin ağır yaralı olduğu ve 12 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Çin, (DHA)- Çin’de kömür gazlaştırma tesisinde meydana gelen patlama sonrası, 2 kişinin öldüğü, 18 kişinin ağır yaralı olduğu ve 12 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Henan bölgesindeki Sanmenxia şehrinde bulunan bir kömür gazlaştırma tesisinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonrası 18 kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve 12 kişiye ulaşılamadığı duyuruldu.

Görüntü Dökümü
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///GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Patlamanın sonucu yükselen dumanlar
-Hasar gören yerleşim yerleri ve araçlar
-Hastane önündeki yaralıların görüntüsü

DGS Saati 15.15 Tarihi 19.07.2019 - Haber Kodu : 190719113

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