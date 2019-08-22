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DHA DIŞ- Çin’de toprak kayması: 8 ölü, 6 yaralı, 23 kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 10:06 | Son Güncelleme

Çin’de aşırı yağışlar sele, sel toprak kaymasına, toprak kayması ise çamur seline dönüştü.

Çin, (DHA)- Çin’de aşırı yağışlar sele, sel toprak kaymasına, toprak kayması ise çamur seline dönüştü. Meydana gelen toprak kaymalarında, 8 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı, 23 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çin’in Siçuan eyaleti, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarıyla boğuşuyor. Toprak kaymaları sırasında da gerçekleşen aşırı yağışlar, çamur seline dönüştü. Meydana gelen toprak kaymalarında, 8 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı, 23 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ayrıca, sel ve toprak kaymaları sebebiyle 20 bin yerleşim yerinin hasar gördüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü
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-Toprak kayması sonrası oluşan çamur seline dair görüntüler

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