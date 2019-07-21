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DHA DIŞ- Çin’de yolcu taksi sürücüsünü boğmaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 12:44 | Son Güncelleme

Çin’de alkollü olduğu düşünülen bir adam, arka koltuktan taksi sürücüsünün boynuna sarıldı.

Çin, (DHA)- Çin’de alkollü olduğu düşünülen bir adam, arka koltuktan taksi sürücüsünün boynuna sarıldı. Saldırgan, sürücünün yardım çığlığı atmasının ardından taksiden inerek kaçtı.

Olay, Çin’in Siçuan bölgesindeki Bazhong şehrinde meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen kişi, taksi seyir halindeyken sürücünün boğazına sarıldı. Kendisini saldırganın kollarından kurtarmaya çalışan sürücü, “Yardım edin” diye bağırdı. Ardından saldırgan taksiden inerek kaçtı.

Yerel medya, polisin saldırganı aradığını ve inceleme başlattığını duyurdu.

Görüntü Dökümü
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-Saldırganın taksi sürücüsünün boynuna sarılması
-Yaşanan arbede
-Sürücünün yardım için bağırması
-Saldırganın kaçması

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