DHA DIŞ - Çin’in ABD’ye karşı yeni silahı: elektromanyetik darbe

Gonca YAĞCI, (DHA) - Çin’in geliştirdiği elektromanyetik (EMP) bombaların, ABD için 'bekleyen bir tehdit' olarak yorumlanıyor.

İran, Kuzey Kore ve Rusya’nın da üzerinde çalıştığı elektromanyetik bombalar, Çin’in savunma sistemleri içinde en çok bütçe ayırdığı ve baskın süper güç olmayı istediği bir silah olarak tanımlanıyor.

ABD’de yayın yapan investors.com haber sitesi, Çin’in EMP silahının özellikle ABD’yi hedef aldığını iddia etti.

Haber sitesi, EMP süper bombalarının bir gerçek olduğunu ve özellikle Çin’in bu saldırı sistemine büyük önem verdiğini, bu nedenle ABD’nin ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu yazdı.

Haberde, ABD Savunma Bakanlığı’nın silahın tehdidi ile ilgili hazırladığı istihbarat değerlendirmesine dikkat çekildi.

Habere göre, tek bir EMP silahının hedefine ulaşması ABD’yi tamamıyla etkisiz hale getirmeye yeterli oluyor, bombanın uzayda infilak etmesiyle çok güçlü elektromanyetik darbeler radyasyonda yayılarak büyük bir alana yayılıyor. Bu darbeler kullandığımız her türlü elektronik cihazı durduruyor.