HABER

DHA DIŞ- Çin’in kuruluş yıl dönümünde Hong Kong yine karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

Hong Kong’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70’inci yıl dönümünün kutlandığı günde protestocular yine sokağa çıktı.

Çin, (DHA)- Hong Kong’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70’inci yıl dönümünün kutlandığı günde protestocular yine sokağa çıktı. Polis, protestoculara tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde gösteriler devam ediyor. 1 Ekim 1949 yılında kurulan Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70’inci yılında hükümeti protesto etmek için binlerce gösterici sokağa çıktı. Sabahın erken saatlerinde başlayan gösterilerde şimdiye kadar 15 kişinin yaralandığı, göğsünden yaralanan 1 kişinin ise durumunun kritik olduğu bildirildi. Protestocuların, sokaklarda ateş yakarak barikat kurduğu görüldü. Polis, 2 gündür devam eden gösterilerde 44’ü erkek, 7’si kadın toplam 51 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

METRO İSTASYONLARI YİNE KAPANDI

Hong Kong Demiryolu İşletmecisi MRP Corporation, 91 metro hattın 25’inin kapandığını ve ulaşımın protestolar nedeniyle aksadığını duyurdu.

HÜKÜMET YANLISI GRUPLA ARBEDE YAŞANDI

Çin’in 70’inci kuruluş yıl dönümü sebebiyle yürüyüş düzenlemek isteyen Pekin yanlıları ile Hong Kong protestocuları arasında arbede yaşandı. Polis, gerilimi engellemek için iki gruba da müdahale etti.

PROTESTOLAR NEDEN DEVAM EDİYOR?

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarı, protestoların 13'üncü haftasında geri çekilmişti. Ancak eylemciler, bunun çok geç alınmış bir karar olduğunu ve protestoların, tasarının önüne geçtiğini savunarak, diğer talepleri için eylemlerini sürdürüyor. Protestocular, tutuklanan göstericilere af çıkarılması, polis şiddetinin engellenmesi gibi talepleri için gösterilerine devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
-Protestocuların sokakları ateşe vermesi
-Polisin protestocuları kovalaması
-Polisin gözaltı görüntüleri
-Vatandaşların korku anları

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
MLKP'li teröristin yeni görüntüsü ortaya çıktıMLKP'li teröristin yeni görüntüsü ortaya çıktı
Foça'da, denizde kirliliğe neden olan firmaya 144 bin lira cezaFoça'da, denizde kirliliğe neden olan firmaya 144 bin lira ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz

Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Yüzde 15 zam geldi

Yüzde 15 zam geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki polise yönelik bombalı saldırı! MLKP'li teröristin yeni görüntüsü ortaya çıktı

MLKP'li teröristin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika: Avcılar'da özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Eski Danıştay üyesi Kılınç'a hapis cezası

Eski Danıştay üyesi Kılınç'a hapis cezası

Muş'un Varto ilçesi için korkutan deprem açıklaması

Bir deprem açıklaması da o ilimiz için...

'100 yönetici çıkarıldı' iddialarına ASELSAN’dan açıklama

'100 yönetici çıkarıldı' iddialarına açıklama

'Aysun abla' yine yakalandı!

'Aysun abla' yine yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.