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DHA DIŞ- Çinli askerler S-400 eğitimini tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 16:40 | Son Güncelleme

Rusya’nın ürettiği S-400 füze sistemlerinin eğitimi için Rusya’da bulunan Çin Halk Kurtuluş Ordusu’ndan yaklaşık 100 asker eğitimi tamamlayarak Çin’e geri döndü.

Rusya, (DHA)- Rusya’nın ürettiği S-400 füze sistemlerinin eğitimi için Rusya’da bulunan Çin Halk Kurtuluş Ordusu’ndan yaklaşık 100 asker eğitimi tamamlayarak Çin’e geri döndü.
Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu mensubu 100 asker, Mart ayında başlayan S-400 füze sistemleri eğitim programını başarıyla tamamladı ve ülkelerine geri döndü. Ayrıca eğitim kursunun Çin’e satılan ikinci S-400 sisteminin teslimatıyla da çakıştığı bildirildi. Rus yetkililer, ikinci S-400 sevkiyatının en az 3 gemiyle deniz üzerinden Çin’e teslim edileceğini bildirdi.
SÖZLEŞME 2014 YILINDA İMZALANMIŞTI
Moskova ve Pekin arasında 2014 yılında imzalanan sözleşme kapsamında Çin, S-400 sistemlerini alan ilk ülke olurken, ilk teslimat 2018 baharında yapılmıştı. Çin, sistemlerin başarılı bir şekilde test edildiğini duyurmuştu.
2007 yılında üretilen S-400 Triumph en gelişmiş uzun menzilli uçaksavar sistemlerinden biri olarak biliniyor. Orta menzil dâhil olmak üzere uçak, gemi ve balistik füzelerin imha edilmesi için tasarlanan S-400’ler, 400 km menzil içerisinde 35 km yükseklikteki hedeflere ulaşabiliyor.

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