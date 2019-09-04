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DHA DIŞ- Cip sürücüsü, yerde yatan çocuğu neredeyse eziyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 15:58 | Son Güncelleme

Çin’de bir cip sürücüsü, otopark çıkışında yerde yatan çocuğun üstünden cipiyle geçerken son anda durumu fark edip durdu.

Çin, (DHA)- Çin’de bir cip sürücüsü, otopark çıkışında yerde yatan çocuğun üstünden cipiyle geçerken son anda durumu fark edip durdu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çin’in Fujian eyaletine bağlı Longyan şehrinde meydana geldi. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüde, bir çocuğun otopark çıkışında yere uzandığı ve yattığı görüldü. Sonrasında ise bir cipin otoparkın çıkışına doğru hareket ettiği görüldü. Cipin sürücüsü, yerdeki çocuğu fark etmedi ve yoluna devam etti. Cipin sağ lastiği çocuğun üstünden geçerken sürücü, aracı durdurdu ve cipi geri aldı. Hemen aracından inen sürücü, çocuğun durumunu kontrol etmek istedi. Çocuğun, otoparkın yanındaki marketin sahibinin çocuğu olduğu ve sıcaktan bunaldığı için yere yattığı bildirildi.
Göğsünden hafif yaralanan çocuğun, hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Çocuğun otoparkta yere uzanması
-Cipin otoparkın çıkışına doğru hareketlenmesi
-Sürücünün çocuğu fark etmemesi
-Sürücünün çocuğun üstünden geçerken son anda durup aracını geriye alması
-Sürücünün aracından inip çocuğa yardıma koşması

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