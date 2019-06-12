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DHA DIŞ - Cipin altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 11:52 | Son Güncelleme

Çin'de ailesi ile alışverişe giden bir çocuk, annesinin yanından ayrılarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada yoldan geçen bir cipin altında kaldı.

ÇİN (DHA) - Çin'de ailesi ile alışverişe giden bir çocuk, annesinin yanından ayrılarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada yoldan geçen bir cipin altında kaldı. Yüreklerin ağza geldiği kaza sonrası çocuğun aracın altından çıkarak annesinin yanına koşması herkese rahat bir nefes aldırdı.

Olay Çin'e bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de meydana geldi. Annesi ve kardeşi ile alışverişe giden 3 yaşındaki çocuk, annesinin bir anlık dalgınlığı sonrası yanından ayrılarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bir anda yola çıkan çocuk, yoldan geçen cipin altında kaldı. Çevredekilerin durumu fark etmesi ile cip sürücüsü ikaz edildi ve araç durdu. Çocuk ise aracın altından çıkarak, annesi tarafından yoldan alındı. Olay süpermarketin kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun aracın altında tam orta kısımda kaldığı, bu sayede tekerleklerden kurtularak hayatta kaldığı görüldü. Çocuğun olayda yara almadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çocuğun yola fırlaması

Cipin çocuğa çarparak altına alması

Çocuğun üzerinden geçmesi

Aracın durması

Çocuğun kurtulması ve annesine sarılması

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