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DHA DIŞ - Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 09:20 | Son Güncelleme

Rusya'da bir binanın çatısından gelen gürültüyü duyan ve yola düşen küçük parçaları görenler, binanın önünden kaçıştı.

Rusya (DHA) -Rusya'da bir binanın çatısından gelen gürültüyü duyan ve yola düşen küçük parçaları görenler, binanın önünden kaçıştı. Çatı büyük bir gürültü ile çöktü. İnsanların yola düşen büyük parçalardan ramakla kurtulduğu anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay Rusya'nın Bryansk şehrinde önceki gün meydana geldi. Bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda, binanın önünden geçmekte olanların duydukları gürültü sonrası önce çatıya baktıkları; ardından düşen küçük parçaları fark ederek hızla kaçıştıkları görülüyor. İnsanların bulunduğu noktalardan kaçmasının ardından çatı çöküyor. Binanın hemen köşesinde bulunan büfeden alışveriş yapan bir kadının son anda kaçtığı ve kopan parçaların kadının kaçtığı o bölgeye de düştüğü görülüyor.
Yetkililer, çatının biriken kar ve zayıf bağlantılar nedeni ile çökmüş olmasından şüphelenildiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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GÜVENLİK KAMERASI
Yoldan geçenler
Çatıya bakan ve kaçanlar
Büfenin önündeki kadının kaçması
Çatının çökmesi

AMATÖR KAMERA
itfaiye ekiplerin enkaz bölgesindeki çalışmaları

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