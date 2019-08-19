HABER

DHA DIŞ- Çöpten çıkan el arabasını almak için kılıçla saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 22:02 | Son Güncelleme

ABD’de çöpten çıkan el arabasını almak için 2 kişi kavga etti.

ABD, (DHA)- ABD’de çöpten çıkan el arabasını almak için 2 kişi kavga etti. Kavga edenlerden biri el arabasını almak için diğer adama kılıçla saldırdı. O anları, güvenlik kameraları kaydetti.

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Oakland Park şehrinde meydana gelen olayda, çöpten çıkan el arabasını almak için iki kişi tartışmaya başladı. El arabasını, sokakta o sırada koşmaya çıkan adam aldı ve kendi evine götürdü. Koşucu, evine geldiğinde takip edildiğini fark etti ve bu sefer tartışma büyüdü. Koşucuyu takip eden saldırgan, kırmızı kılıftan uzun bir kılıç çıkararak koşucuya saldırmaya başladı. Kılıç darbelerinden kurtulmaya başaran koşucu, el arabasını bırakmadı ve saldırgana güvenlik kamerasını işaret ederek, saldırganın olay yerinden uzaklaşmasına sebep oldu. Saldırıya uğrayan koşucunun olayın hemen ardından polisi aradığı görüntülere yansırken, polisin saldırganı bulmak için halktan yardım istediği duyuruldu.

Görüntülere göre bir süre sonra bir kadının el arabasını aldığı ve gözden kaybolduğu görüldü. Kadının saldırganla bağlantısının olabileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------------
-Koşucunun el arabasını tutması
-Saldırganın olay yerine gelerek el arabasını çekmesi
-Saldırganın kılıç çekerek koşucuya saldırması
-Koşucunun el arabasını bırakmaması
-Koşucunun güvenlik kamerasını işaret ederek saldırganı uzaklaştırması
-Başka bir kadının gelerek el arabasını alması

Yeni keşfedildi! Bu tepelerin ardında öyle bir yer gizli ki...Yeni keşfedildi! Bu tepelerin ardında öyle bir yer gizli ki...
Bakan Ersoy’dan ’kaza’ açıklamasıBakan Ersoy’dan ’kaza’ açıklaması
Zeytinburnu'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga kameradaZeytinburnu'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kayyum açıklaması

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı kaza geçirdi! Hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı kaza geçirdi! Hayatını kaybetti

İstanbul'daki Suriyeliler için önemli açıklama! Yarın son gün

İstanbul'daki Suriyeliler için önemli açıklama! Yarın son gün

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır’da belediye önünde toplanan gruba müdahale

Diyarbakır’da belediye önünde toplanan gruba müdahale

Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

19 Ağustos 2019 On Numara çekiliş sonuçları

19 Ağustos 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Kıran Operasyonu'nda terör örgütüne darbe!

Kıran Operasyonu'nda terör örgütüne darbe!

Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: Dünyada ilk defa yapacağız

Bakan açıkladı: Dünyada ilk defa yapacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.