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DHA DIŞ - Corbyn: Brexit çıkmazının çözümü erken seçim

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 15:42 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık işçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Wakefield kentinde yaptığı bir konuşmada, 'Brexit çıkmazına' bir çözüm bulmak için, ilk fırsatta bir genel seçim yapılması gerektiğini söyledi.

Mahmut Can Emir (DHA) - Birleşik Krallık işçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Wakefield kentinde yaptığı bir konuşmada, 'Brexit çıkmazına' bir çözüm bulmak için, ilk fırsatta bir genel seçim yapılması gerektiğini söyledi.
“Bu felç hali devam edemez” diyen Corbyn, “Bu belirsizlikler insanların işlerini ve geçim kaynaklarını tehlikeye atıyor. Eğer bir genel seçim yapılmazsa, halk oylaması dahil olmak üzere, tüm seçeneklerimizi masaya yatıracağız” diye uyardı.

Önceliğin yeni bir Brexit referandumundan çok, erken genel seçime verilmesi gerektiğini söyleyen Corbyn, “Bu yalnızca daha kolay bir çözüm değil; aynı zamanda, daha demokratik bir çözüm” dedi ve seçilen partinin yeni bir Brexit anlaşması yapma hakkı tanıyacağını belirtti.
“May’in Brexit anlaşması ülke için kötü bir anlaşma ve biz gelecek hafta Parlamento'da bu anlaşmaya karşı çıkacağız” diyen Corbyn, İşçi Partisi’nin yeterli çoğunluğa ulaşamayacağını söyleyerek, Parlamento üyelerini anlaşmaya karşı çıkmaya çağırdı.

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