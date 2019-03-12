DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Akıncı'nın ‘ünlü hırsız’ için taziye mesajı tartışma yarattı

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs’ın ‘Tavuri’ yani ‘Şeytan’ lakaplı ünlü hırsızı Mustafa Serttaş’ın (55) ölümü ile ilgili yayınladığı taziye mesajı tartışma yarattı.

Akıncı, hayatının 40 yılını hapiste geçiren ve 478 kez mahkemeye çıkan ‘ünlü hırsız’ Tavuri’nin ölümü üzerine resmi sosyal medya hesabında; “Tavuri adıyla bilinen Mustafa Serttaş da dünyamızdan göçüp gitti. Yakın geçmişte Mağusa Devlet Hastahanesinde karşılaşmıştık. Yönetmen Derviş Zaim de oralardaydı ve çekimini yapmakta olduğu Tavuri filmini tamamlama uğraşısı içindeydi. Tavuri’nin filmlere, romanlara konu olacak bir yaşamı oldu. Hapiste geçen günleri neredeyse dışarda geçirdiklerinden fazlaydı. Bu durum onun yaşam biçimi halini almıştı. Toplumumuzun farklı bir rengiydi. Kendisine Tanrı’dan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim” dedi.

Akıncı’nın, Pazar günü hayatını kaybeden Mustafa Serttaş için taziye mesajı yayınlaması KKTC basınında ve sosyal medyada tepkilere neden oldu.