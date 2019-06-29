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DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 08:02 | Son Güncelleme

JAPONYA'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

DIŞ HABERLER,(DHA) - JAPONYA'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, Türkiye - ABD arasındaki askeri ve ticari meseleler ile Suriye'deki son gelişmeler öne çıktı.
Görüşme sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını belirterek, "S-400 alana kadar Patriot alınmasına izin verilmedi. S-400 gerilimi ile ilgili farklı çözümler olabillir. Türkiye'ye adil davranılmalı. Askeri ve ticari alanlardaki iş birliğimiz devam edecek" dedi.
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