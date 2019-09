DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Türk, soydaş ve Müslüman toplumu ile bir araya geldi

Arda ERDOĞAN / NEW YORK,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu için geldiği New York'ta Türk, soydaş ve Müslüman toplumu ile bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Sizlerle beraber, 15 Temmuz gecesi 251 insanı şehit eden bu terör örgütünün maskesini tüm dünyada indireceğiz. Pensilvanya’daki bu terörist başının ülkemize iade edilmesi ve FETÖ’nün Amerika’daki faaliyetlerinin tamamen bitirilmesi konusunda gerekeli adımları attık, atmayı sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu için geldiği New York’ta, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen etkinlikte, ABD’deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumu ile bir araya geldi. Programda konuşan Erdoğan, Türk, soydaş ve Müslüman topluluklarıyla buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Salonda bulunanlara Türkiye'den selam getirdiğini belirten Erdoğan, "Sizlere 566 yıldır semalarından 'Allah-u Ekber' nidalarının eksilmediği Fatih'in emaneti, tüm dünyanın göz bebeği İstanbul'un selamını getirdim. 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının her birinin hasretini, özlemini, bugün bir kez daha New York’a taşıdık. Bu salonu dolduran tüm vatandaşlarımıza, tüm dostlarımıza aşkınız, sevdanız, muhabbetiniz, ahde vefanız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.