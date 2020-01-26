DHA DIŞ- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de

Cezayir, (DHA)- Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Cezayir Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdulmecid Tebbun\u2019un davetine icabetle Cezayir\u2019e geldi. Erdo\u011fan, Tebbun taraf\u0131ndan resmi t\u00f6renle kar\u015f\u0131land\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Alman ordusunda 550 a\u015f\u0131r\u0131 sa\u011f \u015f\u00fcphelisi varLesoto Krall\u0131\u011f\u0131 Ba\u015fbakan\u0131 ve e\u015fine 'cinayet' soru\u015fturmas\u0131Cuma namaz\u0131 nas\u0131l k\u0131l\u0131n\u0131r, ka\u00e7 rekatt\u0131r?
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