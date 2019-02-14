DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü

Rusya (DHA) - 'Suriye' konulu D\u00f6rd\u00fcnc\u00fc \u00dc\u00e7l\u00fc Zirve Toplant\u0131s\u0131'na kat\u0131lmak \u00fczere Rusya'n\u0131n So\u00e7i kentinde bulunan Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u0130ran Cumhurba\u015fkan\u0131 Hasan Ruhani ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nG\u00d6R\u00dcNT\u00dc D\u00d6K\u00dcM\u00dc\n--------------\nG\u00f6r\u00fc\u015fmeden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcHen\u00fcz 13 ya\u015f\u0131nda ama g\u00fcnde bin dolar kazan\u0131yor!Maltepe'de 6 y\u0131ld\u0131r riskli binalarda tehlikeli ya\u015famDo\u011fum g\u00fcn\u00fc, evlilik teklifi ve nikah\u0131, 14 \u015eubat'a s\u0131\u011fd\u0131rd\u0131lar
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