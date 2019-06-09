DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani’yle telefonda görüştü

Tahran, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı tek taraflı yaptırımları eleştirerek, bunu tasvip etmediklerini ve Türkiye’nin İran’la işbirliğine devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede, İran halkı ve devletinin Ramazan bayramını kutlayan Erdoğan, İran ve Türkiye’nin bölgede iki kardeş ülke olduğunu söyleyerek, ikili ilişkilerin arttırılmasının iki ülke halkı ve bölgenin yararına olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin ve İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı sorunlara değinerek, İran ve Türkiye’nin ikili işbirliğini genişleterek, bölgenin istikrarı ve güvenliği konusunda büyük rol üstlenebileceğini kaydetti.

Başta ekonomi olmak üzere çeşitli sektörlerde işbirliğinin genişletilmesi için çabaların arttırılmasının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticarette ulusal para biriminin kullanılmasının önemine değindi.