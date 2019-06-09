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DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani’yle telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 10:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tahran, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı tek taraflı yaptırımları eleştirerek, bunu tasvip etmediklerini ve Türkiye’nin İran’la işbirliğine devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede, İran halkı ve devletinin Ramazan bayramını kutlayan Erdoğan, İran ve Türkiye’nin bölgede iki kardeş ülke olduğunu söyleyerek, ikili ilişkilerin arttırılmasının iki ülke halkı ve bölgenin yararına olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin ve İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı sorunlara değinerek, İran ve Türkiye’nin ikili işbirliğini genişleterek, bölgenin istikrarı ve güvenliği konusunda büyük rol üstlenebileceğini kaydetti.

Başta ekonomi olmak üzere çeşitli sektörlerde işbirliğinin genişletilmesi için çabaların arttırılmasının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticarette ulusal para biriminin kullanılmasının önemine değindi.

RUHANİ: ORTAK SINIRLARDA GÜVENLİĞİN ARTTIRILMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ ARTTIRILMALI

Görüşmede, Türk halkı ve devletinin bayramını tebrik eden Cumhurbaşkanı Ruhani ise İslam dünyasının iki güçlü ve etkili ülkesi olan Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesinin bölge istikrarı ve güvenliği için önemli olduğunu söyledi.

Ruhani, bölgedeki terörizmle mücadele ve ortak sınırlarda güvenliğin arttırılması konusunda işbirliğinin arttırılmasının gerekliliğinin altını çizdi.

Sudan, Libya, Yemen ve Afganistan’da insanların öldürülmesinden üzüntü duyduğunu ifade eden İran Cumhurbaşkanı, İran ve Türkiye’nin diğer dost ülkelerle birlikte İslam dünyası ve bölge ülkelerinin sorunlarını çözebileceğini kaydetti.

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