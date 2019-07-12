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DHA DIŞ- Denizaltıya uyuşturucu operasyonu kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:16 | Son Güncelleme

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı (USCG), Pasifik Okyanusu’nun doğusunda tespit ettikleri ve içerisinde uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu denizaltına baskın düzenledi.

ABD, (DHA)- ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı (USCG), Pasifik Okyanusu’nun doğusunda tespit ettikleri ve içerisinde uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu denizaltına baskın düzenledi. O anlar, sahil güvenlik ekiplerinin kameralarına yansıdı.

Olay, Pasifik Okyanusu’nun doğusunda, 18 Haziran’da meydana geldi. Cutter Munro (WMSL 755) gemisi mürettebatı, tespit ettikleri denizaltına, sürat tekneleri ile yaklaştı. Seyir halinde olan denizaltına yaklaşan sahil güvenlik ekipleri, tekneden denizaltının üstüne atlayarak, denizaltının üst kapanığını açtı ve kaçakçıları yakaladı. Sahip güvenlik ekiplerinin kamerasınca görüntülenen olayda, ekip komutanının, denizaltında bulunan kaçakçılara seslendiği; ardından sürat teknesiyle yaklaşan ekipleri denizaltının üzerine atladığı görüldü.

ABD medyası, denizaltıda bulunan 5 kaçakçının gözaltına alındığını bildirdi. Ekiplerin, denizaltıda bulunan, değeri 232 milyon dolar olan 7 ton uyuşturucuyu ele geçirdiği belirtildi.

‘BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISINDAN TEBRİK’

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden operasyona dair yaptığı açıklamada, “Bu tür bir cesarete inanabiliyor musunuz? İnanılmaz bir uyuşturucu ele geçirme operasyonu” dedi. Ayrıca, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, “Bu yıl USCG, 3,6 milyar dolar değerinde uyuşturucu ele geçirdi ve 400 kaçakçıyı gözaltına aldı. USCG’nin bu hizmeti hayat kurtarıyor” ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü
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-USCG komutanının kaçakçılara seslenmesi
-Tekne ile denizaltına yaklaşma anı
-Ekiplerin denizaltının üzerine çıkma anı
-Ekip üyelerinden birinin denizaltının kapağını açma anı

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