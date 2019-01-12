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DHA DIŞ - Denktaş, vefatının 7'nci yılında resmi törenle anılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 16:39 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün 7'inci yılında yarın resmi törenler anılacak.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)-KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün 7'inci yılında yarın resmi törenler anılacak. Denktaş'ın ölüm yıldönümü ile ilgili adına kurulan Rauf Denktaş Üniversitesi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Denktaş'ın oğlu Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve yakın çalışma arkadaşları katıldı. Törende konuşan oğul Denktaş, "Babam en azılı rakiplerine karşı dahi insancıl davranırdı" dedi.

ONU ÖZLÜYORUM

Rauf Denktaş'ın, zaman zaman sinirlendiği anlarda bir espiri ile ortamı yumuşattığını anlatan Serdar Denktaş, "Babamı sadece yıldönümlerinde değil mücadelesini de anlamaya çalışmak gerekir. Onu bir baba olarak değil, bu ülkenin vatandaşı olarak da bir lider olarak da özlüyorum" diye konuştu.

KKTC Eski Başbakanı Hakkı Atun, Denktaş ile yakın bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, "1959 yılında İstanbul'dan mezun olarak Ada'ya geldiğimizde bize ilk sahip çıkan Denktaş olmuştur. Demokrasiye inanmış bir kişiydi" dedi.

Denktaş'ın eski Müsteşarı eski Dışişleri Bakanı Taner Etkin de, "Rauf Denktaş Türklüğü çok seven bir liderdi" dedi. Denktaş ile İstanbul'a gidişleriyle ilgili bir anısını da anlatan Etkin, "Muazzam bir ilgi görüyordu" dedi.

DOĞU AKDENİZ'İ DEĞİŞTİREN LİDER

Denktaş'ın eski Müsteşarlarından Ergun Olgun da, "Denktaş bütün Kıbrıs'ın değil Doğu Akdeniz çoğrafyasını değiştiren lider. O'nun mücadelesini ileriye taşımalıyız" diye konuştu. Eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Büyükelçi Osman Ertuğ da, "Denktaş ile 30 yıl birlikte çalıştık. Kendimi 4 üniversite bitirmiş gibi hissediyorum" diye konuştu. BM'de yaşadıkları bir anıyı da anlatan Ertuğ, "BM'nin 5 daimi üyesine karşı müthiş mücadeleler verdi" dedi.

KKTC'NİN KURULUŞ GECESİNDEN BİR GÜN ÖNCE

KKTC'nin kuruluş bildirgesini hazırlayan ekibin içerisinde de yer alan Ertuğ, "Denktaş Bey beni huzurlarına çağırdı. Çok heyecanlandım ve hazır ola geçtim. Bana 'çok küçük bir ekiple birlikte bağımsızlık bildirgesini hazırlayacaksınız' dedi. En küçük bir sızma olmamasını istedi. 'Yoksa bu iş batar' dedi. Heyecandan ağlıyordum. Bizler devlete inanan insanlarız" diye konuştu.

ANIT MEZAR AÇILMAYI BEKLİYOR

Rauf Denktaş'ın anıt mezar çalışmalarında ise sona gelindi. Anıt Mezar'ın kaba inşaatı sona erdi, çevre düzenlemelerinin ardından açılışı yapılacak. Denktaş'ın, 8'inci ölüm yıldönümü anma etkinlikleri Anıt Mezar'da yapılacak. Anıt Mezar'da Rauf Denktaş Müzesi de olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Anma töreninde konuşmalar

Serdar Denktaş, Hakkı Atun, Taner Etkin, Ergun Olgun ve Osman Ertuğ

Etkinlikten görüntüler

Anıt mezardan görüntüler

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