DHA DIŞ - Denktaş, vefatının 7'nci yılında resmi törenle anılacak

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)-KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün 7'inci yılında yarın resmi törenler anılacak. Denktaş'ın ölüm yıldönümü ile ilgili adına kurulan Rauf Denktaş Üniversitesi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Denktaş'ın oğlu Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve yakın çalışma arkadaşları katıldı. Törende konuşan oğul Denktaş, "Babam en azılı rakiplerine karşı dahi insancıl davranırdı" dedi.

ONU ÖZLÜYORUM

Rauf Denktaş'ın, zaman zaman sinirlendiği anlarda bir espiri ile ortamı yumuşattığını anlatan Serdar Denktaş, "Babamı sadece yıldönümlerinde değil mücadelesini de anlamaya çalışmak gerekir. Onu bir baba olarak değil, bu ülkenin vatandaşı olarak da bir lider olarak da özlüyorum" diye konuştu.

KKTC Eski Başbakanı Hakkı Atun, Denktaş ile yakın bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, "1959 yılında İstanbul'dan mezun olarak Ada'ya geldiğimizde bize ilk sahip çıkan Denktaş olmuştur. Demokrasiye inanmış bir kişiydi" dedi.

Denktaş'ın eski Müsteşarı eski Dışişleri Bakanı Taner Etkin de, "Rauf Denktaş Türklüğü çok seven bir liderdi" dedi. Denktaş ile İstanbul'a gidişleriyle ilgili bir anısını da anlatan Etkin, "Muazzam bir ilgi görüyordu" dedi.