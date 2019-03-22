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DHA DIŞ - Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 08:39 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından JP Morgan, yeni mezunları işe alımlarda üniversite ziyaretleri yerine adaylara internet üzerinden oyun oynamalarını isteyecek.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Dünyanın en büyük yatırım bankalarından JP Morgan, yeni mezunları işe alımlarda üniversite ziyaretleri yerine adaylara internet üzerinden oyun oynamalarını isteyecek.

Bloomberg’in haberine göre, bu yıldan itibaren banka, daha önce yaptığı üniversite kampüs ziyaretlerini sonlandırarak eleman alımı için yeni bir sistem kullanma kararı aldı.

JP Morgan’ın üniversitelere gönderdiği mektupta, bundan böyle adaylardan, yapay zeka içerikli davranışsal bilimsel oyunları oynamalarını isteyecek.

Yapay zeka oyunlarıyla eleman alımı şirketi Pymetrics ile birlikte çalışan yatırım bankası, bu sayede yıl boyunca çok daha fazla öğrenciye erişmeyi ve her kesimden öğrencinin de iş başvurusu yapabilmesini amaçlıyor.

Habere göre, banka ayrıca işe alım sürecinde adaylardan kendilerini görüntülü olarak tanıtmalarını isteyecek.

Adayın kendini video ile tanıttığı iş başvurusu tekniği aralarında çok sayıda bankanın da bulunduğu 700’den fazla şirket tarafından kullanılıyor.

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