HABER

DHA DIŞ- Dev piton safariye çıkan turistlerin yüreğini ağzına getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 14:40 | Son Güncelleme

Güney Afrika’da ciple safari yapan turist grubu, dev pitonun saldırısından kaçarak kurtuldu.

Güney Afrika, (DHA)- Güney Afrika’da ciple safari yapan turist grubu, dev pitonun saldırısından kaçarak kurtuldu. Kumun üstünde bulunan bir teknenin altına gizlenmiş 5 metrelik dev piton, cipin üstüne çıkarak turistleri korkuttu.

Olay, Güney Afrika’nın Durban şehrinin yakınlarında toprak yolda meydana geldi. Safari yapmakta olan turist grubu, toprak yolda ilerlerken durdu ve araçlarından indi. O sırada kumun üstünde duran beyaz bir teknenin altında 5 metrelik pitona rastlayan grubun bir üyesi, araçtan inerek pitona dokunmak istedi. Piton, sonrasında cipe doğru hareketlendi ve turistlerden biri yılandan kaçmak için hemen arabaya bindi. Cipin ön kaputuna tırmanan pitondan kurtulmak isteyen sürücü, aracı geriye doğru hareket ettirdi. Geriye doğru giden aracı takip eden piton, sonrasında yeşilliklerin arasına girerek gözden kayboldu.

Yılanın türünün Afrika kaya pitonu olduğu ve ülkedeki en büyük 6 yılandan biri olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------
-Pitonun teknenin altında görülmesi
-Turistlerden birinin pitona dokunması
-Pitonun cipin üstüne tırmanması
-Cipin geriye doğru hareket etmesi
-Pitonun yeşilliklerin arasına girerek gözden kaybolması

Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...
Drone ile yaya geçidinde pankart açtılarDrone ile yaya geçidinde pankart açtılar
Osmaniye Valisi Coşkun, yayalara öncelik verdiOsmaniye Valisi Coşkun, yayalara öncelik verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amazon'un kurucusu Bezos Cemal Kaşıkçı anmasında

Dünyanın en zengini Türkiye'de! Anma törenine katıldı

İzmir'de anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Korkunç itiraf 13 yıl sonra geldi, her şey ortaya çıktı

Korkunç itiraf 13 yıl sonra geldi!

Adnan Oktar'dan suçlamalara 'kaçamak' cevaplar

Adnan Oktar'dan suçlamalara 'kaçamak' cevaplar

Mersin'deki okulda veli dehşet saçtı! Kadın öğretmene darp kamerada

Kadın öğretmene darp kamerada

Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

Öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.