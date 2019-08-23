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DHA DIŞ- Devrilen triportördeki yükün altında kaldılar... Yaşanan can pazarı ve kurtulmaları kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 20:11 | Son Güncelleme

Çin’de iki adam, üzerinde yük taşıdıkları triportörün devrilmesiyle aracın altında mahsur kaldı.

Çin, (DHA)- Çin’de iki adam, üzerinde yük taşıdıkları triportörün devrilmesiyle aracın altında mahsur kaldı. Yoldan geçen 2 kişi, yükleri tek tek kaldırarak adamların kurtulmasını sağladı. O anlar, trafik kameralarına yansıdı.

Olay, Çin’in Fujian şehrinde meydana geldi. Üstünde yüzlerce kilo ağırlığında yük olan triportör, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle devrildi. Devrilen triportörün altında 2 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, yoldan geçen 2 gencin tek tek yükleri kaldırmasıyla kurtuldu. Aracın altında kalan iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

O anları trafik kameraları kaydederken, olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Triportörün devrilme anı
-Yüklerin altında kalan 2 kişi
-Yoldan geçenlerin yükleri tek tek kaldırarak mahsur kalanları kurtarması
-Olay yerine polis ve ambulansın gelmesi

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