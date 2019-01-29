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DHA DIŞ - Devrilmek üzere olan lüks aracı tutmak isterken, altında kalarak can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 13:07 | Son Güncelleme

Çin'de lüks araçların bakımının yapıldığı bir serviste yaşanan akıl almaz kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çin (DHA) - Çin'de lüks araçların bakımının yapıldığı bir serviste yaşanan akıl almaz kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Otolift ile kaldırılmış olan Rolls-Royce'un altına bakım yapıldığı sırada, aracı havada tutan demir kollardan biri koptu. Sol arkaya doğru devrilmeye başlayan aracın altındaki işçilerden biri kaçarken; diğer işçi aracın sol ön tekerini tutarak aracın devrilmesini önlemeye çalıştı.

Aracın yükselmesi ile ayakları yerden kesilen işçi, aracın tamamen yere düşmesi ile aracın altında kalarak can verdi. Diğer işçi ise hafif yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan o anlar ise otomobil servisinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Otoliftin demirinin kırılması
Aracın devrilmeye başlaması
İşçinin tutmaya çalışması, diğer işçinin kaçması
Aracın devrilmesi
Ölen işçinin aracın altından çıkarılması

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