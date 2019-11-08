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DHA DIŞ - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendios ile bir araya geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2019 14:28 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Cenevre'de bir araya geldi.    GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------------------- - Görüşmeden görüntüler  

İsviçre, (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Cenevre'de bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Görüşmeden görüntüler

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