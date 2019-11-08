DHA DIŞ - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendios ile bir araya geldi

\u0130svi\u00e7re, (DHA) - D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Yunan mevkida\u015f\u0131 Nikos Dendias ile Cenevre'de bir araya geldi.\nG\u00d6R\u00dcNT\u00dc D\u00d6K\u00dcM\u00dc\n----------------------------\n- G\u00f6r\u00fc\u015fmeden g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerPARTNERAra\u015ft\u0131rmalar ortaya koyuyor! Di\u015f f\u0131r\u00e7alamamak iktidars\u0131zl\u0131k sebebi mi?Irak'\u0131n Basra kentindeki g\u00f6sterilerde 8 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc!Almanya s\u0131n\u0131r kontrollerini s\u0131k\u0131la\u015ft\u0131r\u0131yor
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