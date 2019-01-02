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DHA DIŞ - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayrımcılığa maruz kalan Müslümanlar, hukuki süreci takip etmeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 17:07 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

İskender GÜNGÖR/KÖLN (DHA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Köln’de düzenlenen ‘2. Avrupa Müslümanları Buluşması’na katıldı. Programda konuşan Erbaş, "Avrupa toplumunun ayrılmaz parçası olan Müslümanlar, şiddet, ayrımcılık veya herhangi bir haksızlığa maruz kaldıklarında bütün hukuki süreçleri sonuna kadar takip etmelidirler" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) işbirliği ile bugün başlayan; yarın da devam edecek 2 günlük program kapsamında Avrupa Müslüman dini kurum temsilcileri ile bir araya geldi.

Programda konuşan Erbaş, “Bu toplantıyı, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar, bütün Avrupalılar ve tüm dünya için önemli buluyorum. Avrupalı Müslümanların bugününü ve geleceğini konuşacağız. İmkânları, zorlukları müzakere edeceğiz. Ancak ele alacağımız konuların esasında bütün insanlığı ilgilendiren küresel meseleler olduğunu görmekteyiz. Şunu önemle ifade etmeliyim ki, bugün Müslüman varlığını göz ardı ederek Avrupa'nın geleceğini konuşmak mümkün değildir. Aynı şekilde Avrupa'da Müslümanların geleceği de İslam dünyasından tamamen bağımsız olarak ele alınamaz. Haddı zatında bir arada yaşama, daha iyi bir gelecek, eşit haklar, adalet gibi hususlar yeryüzünde yaşayan herkesi ilgilendiren temel meselelerdir. Nitekim ulaşım, iletişim ve teknolojinin büyük bir hızla gelişmesiyle dünyanın iyice küçüldüğü artık herkesin bildiği ve tecrübe ettiği bir gerçektir” dedi.

“**AYRIMCILIĞA MARUZ KALAN MÜSLÜMANLAR, HUKUKİ SÜRECİ TAKİP ETMELİ”**

“Avrupa toplumunun ayrılmaz bir parçası olan Müslümanlar, şiddet, ayrımcılık veya herhangi bir haksızlığa maruz kaldıklarında vatandaşlıktan doğan haklarını ve bütün hukuki süreçleri sonuna kadar takip etmelidirler” diyen Erbaş, “Bu manada Avrupa'da faaliyet gösteren STK’lar mağdur olan kesimlere rehberlik edecek hukuki mekanizmaları oluşturmalı, onlara her türlü desteği ve imkânı sağlamalıdırlar. Bu tip mağduriyetlerin daha sistematik takibi amacıyla kurumsal yapıları tesis etmelidirler. Elbette mülkün sahibi ve âlemlerin rabbi olan Allah, yeryüzünde iyiliğin egemen olması için çalışanları muhakkak destekleyecek ve onları asla yalnız bırakmayacaktır” diye konuştu.

“İSLAMOFOBİ İSLAM DÜŞMANLIĞINA DÖNÜŞÜYOR

İslamofobi’nin İslam düşmanlığına dönüşerek ciddi bir boyut kazanmaya başladığını gördüklerini ve bunu yaşadıklarını söyleyen Erbaş, “Son yıllarda Avrupa’da artan ırk eksenli akımlar, İslam karşıtı söylem ve eylemler Avrupa’nın çok kültürlülüğünü, birlikte yaşama hukukunu, barış ve huzurunu tehdit etmektedir maalesef. Özellikle zaman zaman endişe verici boyutlara ulaşan ırkçılık, sosyal kısıtlama, ötekileştirme, yabancı düşmanlığı, camilere ve mescitlere yapılan saldırılar, ayrımcılığa dayalı söylemler ve uygulamalar, insan hayatını ve onurunu hiçe saymakta; hareket ve özgürlük alanlarını giderek daraltmakta, haklarını kısıtlamakta, sosyal ve kültürel kurumları işlevsiz hale getirmekte, insanlığın ortak ahlaki ve vicdani değerlerini tahrip etmektedir” dedi.

18 ülkeden 80 temsilcinin katıldığı toplantıda oturumlar halinde “Avrupa’da Müslümanların Geleceği: Fırsatlar ve Zorluklar” “Avrupa’daki İslami Kurumların Yapısal Sorunları ve Hukuki Süreçler” “Dini Referanslı Ayrılıkçı Hareketlerin Müslümanlara Olumsuz Etkileri” “Muhacirler ve Yeni Neslin Müslüman Kimlik İnşaası: İslam Din Eğitimi” “Avrupa Medyasında Olumsuz İslam Algısına Yönelik Stratejiler” konuları ele alınıyor.

Toplantı, Cuma günü sonuç bildirgesinin okunmasının ardından sona erecek.

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