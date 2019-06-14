DHA DIŞ - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sofya’da

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bulgaristan Başmüftülük arasındaki ilişkilerin daha da gelişerek devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkının selamlarını ileten Erbaş, Sofya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başmüftü Mustafa Hacı Aliş ise Erbaş’a Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kendilerine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, temaslarda bulunmak için geldiği Sofya’da, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş ile görüştü. Kadı Seyfullah Efendi Banya Başı Camisi’nde Cuma namazına katılarak, hutbe ve dua okuyan Erbaş, daha sonra Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği Neofit’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Sevda DÜKKANCI / SOFYA(Bulgaristan),(DHA)-DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da, Bulgaristan Başmüftülüğü, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve Bulgaristan Din Hizmetleri Müşavirliği’ni ziyaret etti.

Burada Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Canlı, enstitü ve yapılan çalışmalar hakkında Erbaş’a bilgi verdi. Erbaş, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü’nde din-i Mübin-i İslam’a hizmet edecek nice insanların yetişmesi temennisinde bulunarak, ülkelerin, şehirlerin dışa açılan penceresinin ilim, irfan merkezleri, eğitim yuvaları olduğunu söyledi.

Başkan Erbaş, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü’nün 20 yıldır, din-i Mübin-i İslam’a hizmet edecek insanları yetiştirdiğine işaret etti. 19 yıldır beri dini eğitim veren ve ülkede tek yüksek İslam eğitim kurumu olan Sofya Yüksek İslam Enstitüsü, hala Bulgaristan Eğitim Bakanlığı tarafından akreditasyon almış değil.

Sofya’da ibadete açık tek cami olan Osmanlı’dan kalan Banya Başı adıyla bilinen Kadı Seyfullah Efendi Camisi’nde Cuma namazı kılan ve daha sonra hutbe okuyan Erbaş, hutbesinde de farklılıkları bütünleştirici ve zenginleştirici yapısına dikkat çekti. Erbaş, insanların farklı etnik yapılara, farklı renklere sahip olmalarının, farklı dilleri konuşmalarının Allah’ın bir ayeti olduğunu dile getirdi.