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DHA DIŞ - Diyarbakırlı üniversite öğrencisi 'santur' çalarak Balkanları geziyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 12:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır'dan yola çıkan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammed Demir, Arnavutluk’tan başladığı Balkanlar gezisine, sokaklarda ‘santur’ adlı enstrümanı çalarak kazandığı parayla sürdürdüğünü söyledi.

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Diyarbakır'dan yola çıkan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammed Demir, Arnavutluk’tan başladığı Balkanlar gezisine, sokaklarda ‘santur’ adlı enstrümanı çalarak kazandığı parayla sürdürdüğünü söyledi.
Yaklaşık bir aydan fazladır Balkanları gezdiğini söyleyen Demir, DHA'ya yaptığı açıklamada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü, eğitimin devam ettiği aylarda Türkiye içinde gezdiğini ve tatillerde de vizesiz ülkeleri gezdiğini söyledi.
Arnavutluk’ta yaklaşık 2 hafta kaldıktan sonra Karadağ'a geçtiğini söyleyen Demir, Karadağ'da belli bir süre kaldıktan sonra Kosova'ya geçtiğini söyledi. Kosova'da dil konusunda hiç sıkıntı çekmediğini söyleyen Demir, Kosova'yı çok sevdiğini ve neredeyse herkesin Türkçe konuştuğunu söyledi. Kosova ardından tekrar Karadağ ve sonra Bosna Hersek'e oradan da Sırbistan’a geçeceğini söyleyen Demir, sokaklarda santur isimli enstrümanı çalarak günde yaklaşık 40 ila 70 Euro arası para kazandığını söyledi. Kazandığı para ile öncelikli olarak yemek sonra da ulaşım masrafını karşıladığını, bu harcamaları sonrası artan para olursa da bunu da okul harçlığı yaptığını ifade etti. Bu şekilde hem Balkanları gördüğünü ve yeni insanlar tanıdığını hem de üniversite harçlığını çıkardığını söyledi. Türk ezgilerini çalan Demir'e yoldan geçen Prizrenliler yoğun ilgi gösteriyor.

“SANTUR ÇALINCA ÜLKEYE GİRİŞİME İZİN VERDİLER”
Arnavutluk'ta uçaktan indiğinde, Arnavutluk polisi tarafından başka bazı Türk yolcularla birlikte ülkeye girişinde sorun çıkarıldığını belirten Demir şunları söyledi “Uçaktan indim, Arnavutluk’ta Türk vatandaşlarına problem çıkarıyorlardı, benim haricimde 2-3 vatandaşa daha. Beni ülkeye almayacaklardı, geri göndereceklerdi, ancak ben müzik aletimi çalınca ‘tamam sen gidebilirsin’ dediler. Aynı sıkıntı Karadağ’da da yaşandı. Orada da ülkeye almayacaklardı, yine ben enstrümanımı çalınca ‘tamam sen müzisyensin, girebilirsin’ dediler. Ama Kosova’da böyle bir muhabbet olmadı”.

Görüntü Dökümü

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- Muhammet Demir ile söyleşi
- Santur çalarken detay

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