DHA DIŞ - Diyarbakırlı üniversite öğrencisi 'santur' çalarak Balkanları geziyor

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Diyarbakır'dan yola çıkan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammed Demir, Arnavutluk’tan başladığı Balkanlar gezisine, sokaklarda ‘santur’ adlı enstrümanı çalarak kazandığı parayla sürdürdüğünü söyledi.

Yaklaşık bir aydan fazladır Balkanları gezdiğini söyleyen Demir, DHA'ya yaptığı açıklamada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü, eğitimin devam ettiği aylarda Türkiye içinde gezdiğini ve tatillerde de vizesiz ülkeleri gezdiğini söyledi.

Arnavutluk’ta yaklaşık 2 hafta kaldıktan sonra Karadağ'a geçtiğini söyleyen Demir, Karadağ'da belli bir süre kaldıktan sonra Kosova'ya geçtiğini söyledi. Kosova'da dil konusunda hiç sıkıntı çekmediğini söyleyen Demir, Kosova'yı çok sevdiğini ve neredeyse herkesin Türkçe konuştuğunu söyledi. Kosova ardından tekrar Karadağ ve sonra Bosna Hersek'e oradan da Sırbistan’a geçeceğini söyleyen Demir, sokaklarda santur isimli enstrümanı çalarak günde yaklaşık 40 ila 70 Euro arası para kazandığını söyledi. Kazandığı para ile öncelikli olarak yemek sonra da ulaşım masrafını karşıladığını, bu harcamaları sonrası artan para olursa da bunu da okul harçlığı yaptığını ifade etti. Bu şekilde hem Balkanları gördüğünü ve yeni insanlar tanıdığını hem de üniversite harçlığını çıkardığını söyledi. Türk ezgilerini çalan Demir'e yoldan geçen Prizrenliler yoğun ilgi gösteriyor.