HABER

DHA DIŞ - Doktorlar hafıza kaybını tersine çevirmeyi başardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 12:35 | Son Güncelleme

Araştırmacılar beyine manyetik beyin sinyali göndererek yaşlı insanların hafızalarını güçlendirmeyi başardıklarını duyurdu.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Araştırmacılar beyine manyetik beyin sinyali göndererek yaşlı insanların hafızalarını güçlendirmeyi başardıklarını duyurdu.

Northwestern Üniversitesi yaşlı insanların beynine yayılmacı olmayan manyetik beyin sinyali göndererek beş kısa seansın sonunda gençlerin hafızalarına yakın bir gelişme göstermeyi başardılar.

New atlas sitesinin haberine göre bilim insanları diğer tekniklere göre kafatasından geçen manyetik beyin sinyal tekniğinin (TMS) beyin hafızasını güçlendirmek için daha etkili olduğunu keşfettiler. Bu teknik sayesinde, manyetik sinyaller sinir hücrelerinin aktivitelerini değiştirebiliyor.

Üniversitedeki bilim insanları, yaşlanmayla ilişkili olan hafıza kaybının iyileştirilmesi ile araştırmalara odaklandı. Araştırmacılar, sol kulağın arkasındaki parietal lob bölgesine manyetik sinyaller göndererek beynin hipokamp bölgesini senkronize bir şekilde harekete geçirmeyi denedi.

Hipokamp insanın hafızasından sorumlu bölge olarak biliniyor. Böylece hafızadan sorumlu bölgenin sinir hücrelerinin aktivitelerinin geliştirilmesi sağlandı. Bu çalışmadan sonra araştırmacılar, 64 ve 80 yaşları arasındaki 16 hastaya bir grup çalışması uyguladı.

Çalışmayı yürütenlerden Joel Voss New Atlas sitesine yaptığı değerlendirmede, daha yaşlı deneklerin hafızalarının tedaviden sonra gruptaki daha gençlere kıyasla daha iyi bir seviyeye geldiğini açıkladı. Yeni çalışma Neurology tıp dergisinde yayımlandı.

PARTNERSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyorSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyor
Baba ile oğlu 9 yıl arayla kavheye giren aracın altında kalarak öldü (2)Baba ile oğlu 9 yıl arayla kavheye giren aracın altında kalarak öldü (2)
Kanseri yenen öğretmene okulunda gözyaşartan karşılamaKanseri yenen öğretmene okulunda gözyaşartan karşılama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

İznik'te endişelendiren görüntü! 'Kim yapıyor bilmiyorum ama...'

İznik'te endişelendiren görüntü! Eğer önüne geçilmezse...

Sözcü Gazetesi sahibi ve yazarları hakkında istenen ceza belli oldu

Sözcü davasında için istenen cezalar belli oldu!

Pompalı tüfekle sevgilisini vurmuştu, aşk mektuplarını delil olarak sundu

Pompalıyla sevgilisini vurmuştu! Aşk mektupları ortaya çıktı

Genç kız, tereyağı hırsızlığından tutuklandı

Genç kız, tereyağı hırsızlığından tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.