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DHA DIŞ- Dorian Kasırgası, Florida’ya doğru ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 16:54 | Son Güncelleme

Bahamalar’ı vuran Dorian Kasırgası, ABD’nin Florida eyaletine doğru ilerliyor.

ABD, (DHA)- Bahamalar’ı vuran Dorian Kasırgası, ABD’nin Florida eyaletine doğru ilerliyor. Hızı yaklaşık 260 kilometre olan kasırganın, eyaleti doğu kıyısından vurması bekleniyor.

"BİR ÇOCUK ÖLDÜ"

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, dün kasırganın kategorisini en yüksek kategori olan 5’inci seviyeye yükseltmişti. Kasırganın, bu geceden itibaren etkili olacağı ve etkisinin Çarşamba gününe kadar süreceği bildirildi. Pazar ve Pazartesi günleri Bahamalar’da etkili olan kasırga, 1 kişinin ölümüne sebep oldu. 8 yaşında bir çocuğun yükselen sular yüzünden boğularak can verdiği bildirildi. Ayrıca, Bahamalar’da toplam 13 bin ev kasırga yüzünden yerle bir oldu.

“EVLERİNİZDE ERZAK VE SU DEPOLAYIN”

Akşam saatlerinde Florida’ya ulaşması beklenen kasırga için eyalette hazırlıklar yapılmaya başlandı. Florida Valisi Ron de Santis, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, kasırganın Florida’ya yaklaştıkça güçlendiğini ve özellikle eyaletin doğu kıyısında oturanların evlerinde su ve erzak depolaması gerektiğini yazdı.

40 MİLYAR DOLAR ZARAR VEREBİLİR

İsviçreli araştırma şirketi UBS Group’un açıklamasına göre, Dorian Kasırgasının ABD’ye maliyetinin en az 25 milyar dolar olacağı, verdiği zarara göre maliyetin 40 milyar dolara çıkabileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kasırga sebebiyle zarar gören tekneler
-Sular altında kalan evler
-Arabaların sular altında kalması
-Yerlerinden sökülen ağaçlar
-Yıkılan evler
-Florida'da sokakların boş olması

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