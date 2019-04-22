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DHA DIŞ - Dünya Uluslararası Katolik Misyon Birliği: Teröre de, ayrımcılığa da karşıyız

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 17:23 | Son Güncelleme

Almanya’dan, Sri Lanka'da yaşanan terör saldırılarına tepki gösteren kınama ve başsağlığı mesajları gelmeye devam ediyor.

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Almanya’dan, Sri Lanka'da yaşanan terör saldırılarına tepki gösteren kınama ve başsağlığı mesajları gelmeye devam ediyor.

Rhein Bölge Başpapazı Präses Manfred Rekowski, “Ne adına olursa olsun şiddet asla kabul edilemez. İnsanlığa yakışmayan bu tür hareketlerden uzak durulmalı” dediği paskalya vaazında, insanları Sri Lanka'da yaşanan terör saldırılarında hayatlarını kaybeden ve geride kalan aileler için dua etmeye çağırdı.

Merkezi Aachen’da bulunan Dünya Uluslararası Katolik Misyon Birliği (Missio Aachen) de saldırıyı kınadıklarını duyurdu. Missio Aachen tarafından yapılan açıklamada, “On yıl önceki savaşın fiilen bitmiş olmasına rağmen, ülkenin günlük hayatında dini ve toplumsal gerginlik maalesef hala devam ediyor” ifadelerine yer verilirken; farklı din ve dünya görüşünden olan ülkedeki insanlara yapılan ayrıştırıcı muameleler eleştirildi.

Almanya’da hizmet veren, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG), Türk İslam Birliği (ATİB), Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD) gibi İslami örgütler de, Sri Lanka'da yaşanan terör olaylarını kınama mesajları yayınladı.

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