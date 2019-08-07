DHA DIŞ- Dünyada 2016 yılında en çok silahlı saldırı Amerika kıtasında oldu

Gonca YAĞCI, (DHA) - Amerikan Tıp Birliği'nin hazırladığı araştırmaya göre, 2016’da meydana gelen ölümlü silahlı saldırıların hepsi Amerika kıtasındaki altı ülkede gerçekleşti.

Brezilya, silahlı saldırı sonucu en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu. Brezilya’da, 2016 yılında, 43 bin 200 kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti. Bu sayıyı, 37 bin 200 ile Amerika Birleşik Devletleri daha sonra Meksika, Kolombiya, Venezuela ve Guatemala izledi.

Amerikan Tıp Birliği’nin hazırladığı JAMA dergisinin araştırmasına göre, Amerika kıtasındaki toplam altı ülkede 2016 yılındaki silahla gerçekleşen cinayet ve kaza sonucu ölümlerin toplamı bütün dünyanın yüzde 50,5’ini oluşturdu. JAMA, 1990- 2016 yılları arasında dünya genelinde ateşli silahlar sonucu gerçekleşen ölümleri inceledi.

En fazla ölüm, 43 bin 200 ile Brezilya’da meydana gelirken; ikinci sırada 37 bin 200 ölümle ABD yer aldı. Üçüncü sıraya 26 bin 500 ölümle Hindistan yerleşti. Hindistan’ı Meksika, Kolombiya ve Venezuela izledi. Listenin 10’uncu sırasında 4 bin 50 ölümle Afganistan yer aldı.