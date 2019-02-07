HABER

DHA DIŞ - Dünyadaki intihar oranı 1990 yılından beri yüzde 37 azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 13:14 | Son Güncelleme

Araştırmalar, dünya genelindeki intihar vakalarının 1990 yılından bu yana üçte bir azaldığını ortaya koydu. Araştırmanın sonuçları BMJ dergisinde yayımlandı.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Araştırmalar, dünya genelindeki intihar vakalarının 1990 yılından bu yana üçte bir azaldığını ortaya koydu. Araştırmanın sonuçları BMJ dergisinde yayımlandı.

Düşünce kuruluşu Sağlık ve Ölçüm Değerlendirme Enstitüsü’nün her yıl düzenlediği bu araştırma, küresel ölüm oranları ile ilgili yüzlerce veri kaynağı değerlendirilerek ortaya çıkarılıyor.

Araştırmacılar, 2016 yılında 817 bin kişinin intihar ettiğini tahmin ediyor. Bu oran, 1990 yılına göre yüzde 6,7 daha fazla olmasına karşın dünya nüfusunun hızlı artışı sebebiyle intihar oranı 1990’a göre yüzde 37,7 azaldı.

Rapor 15-19 yaş aralığındaki erkekler dışında dünya genelinde hayatına son veren erkek sayısının kadın sayısından fazla olduğuna dikkat çekti. Buna göre erkek intihar oranı her 100 bin kişide yüzde 15,6 iken, kadınlardaki oran yüzde 7 oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), intihar vakalarını ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlıyor ve her yıl en az 800 bin kişinin hayatına son verdiğini tahmin ediyor. WHO, küresel intihar olaylarını 2020 yılına kadar yüzde 10 azaltmayı hedefliyor.

PARTNERBu kareyle fenomen olmuştu! Kimliği belli olduBu kareyle fenomen olmuştu! Kimliği belli oldu
Parti liderinden şok sözler: Ermenileri sınır dışı edelim!Parti liderinden şok sözler: Ermenileri sınır dışı edelim!
Bozüyük bembeyaz bir sabaha uyandıBozüyük bembeyaz bir sabaha uyandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 100 bin Ermeniyi sınır dışı edelim

Parti liderinden şok sözler: Ermenileri sınır dışı edelim!

Genç kıza hain pusu! Balkondan atıp tekrar eve çıkarmışlar

Genç kıza hain pusu! Balkondan atıp tekrar eve çıkarmışlar

Kıymetini bilemeyenler söküp sattı! Şimdi parmakla gösteriyorlar

Kıymetini bilemeyenler söküp sattı! Şimdi parmakla gösteriyorlar

Lüks otomobil, 7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Bursa'da öldürdü, Samsun'da yakalandı! 'Pişman mısın' sorusunu bakın nasıl yanıtladı

Böyle rahatlık görülmedi! 'Pişman mısın' diye sorulunca...

İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın

İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.