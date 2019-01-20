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DHA DIŞ - Düsseldorf Boot Fuarı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 11:51 | Son Güncelleme

Bu yıl 50’ncisi düzenlenen Uluslararası Boot ve Su Sporları Fuarı, dün Almanya’nın Düsseldorf kentinde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Temel Elcivan (DHA) - Bu yıl 50’ncisi düzenlenen Uluslararası Boot ve Su Sporları Fuarı, dün Almanya’nın Düsseldorf kentinde ziyaretçilerine kapılarını açtı.
Toplam 73 ülkeden iki bin ayrı şirket katıldığı ve 19 Ocak’ta başlayan fuar, 27 Ocak 2019 tarihlerine kadar ziyaret edebilecek.
15 ayrı salonda sergilenen teknelere, fuarın ilk gününde ziyaretçiler yoğun ilgi gösterirken, teknelerin yani sıra dalgıç ve su sporları da, düzenlenen farklı programlarla tanıtıldı. Ayrıca su sporları için özel aksesuarlar ve kıyafetler de fuar alanında yerini aldı.

TÜRKİYE'DEN DEV STANT

Türkiye Deniz Ticaret Odası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organizasyonuyla Türkiye'den otuz ayrı şirket fuara katılırken, fuarda Türkiye standını temsil eden T.C. Berlin Kültür ve tanıtma Müşavirliği'nden Hüseyin Gazi Coşan şu değerlendirmeleri yaptı:
“Bakanlık olarak yedisi dalgıçlar bölümünde olmak üzere 30 şirketle fuara katıldık. Fuar meslek ve teknik bir fuar olduğu için Türkiye standını Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Deniz Ticaret Odası birlikte düzenlendi. Kıyılarımızda güzel marinalarımız var, daha çok yat, daha çok turist, bununla beraber üst düzey gelirli turist bekliyoruz. Rakamlar bu anlamda bu yıl çok iyi. Almanya'da rezervasyonlar yüzde 123 artmış durumda, bu da bizim için olumlu.“

2019 TURİZMDE İYİ BİR YIL OLACAK

Antalya Deniz Ticaret Odası Şube Başkanı Ahmet Çetin ise, söz konusu ilginin Türkiye’nin turizm sektörüne de katkısı olabileceğini belirtti ve ekledi:
“Fuar çok iyi başladı, katılım oldukça yoğun. Antalya şubesi olarak 13’üncü ve üçüncü salonda ülkemizi temsil ediyoruz. İlk gün gördüğümüz yoğun ilgi, bizleri çok mutlu etti.
“Türkiye'ye, özellikle kıyılarımıza, bu fuarın büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Ege ve Akdeniz'de mavi tur ve yatçılık çok gelişmiş vaziyette, Almanya ile yaşanan siyasi kriz dolayısıyla son bir iki yıl sönük geçti fakat 2019 sezonun çok iyi geçeceğini ümit ediyorum.”

Görüntü dökümü:
-Teknelerden detaylar
-Türkiye standından görüntüler
- T.C. Berlin Kültür ve tanıtma Müşavirliğinden Hüseyin Gazi Coşan röportajı
-Antalya Deniz Ticaret Odası Şube Başkanı Ahmet Çetin ile röportaj

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