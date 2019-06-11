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DHA DIŞ -  Ege’de göçmenleri taşıyan tekne battı: 2'si çocuk, 7 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 10:40 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin battığı; 2’si çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Io Chokona, ATİNA (DHA) - Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin battığı; 2’si çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saat 07:00 sıralarında 65 kişiyi taşıyan teknenin Midilli açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle battığı; ihbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Kuvvetleri ekipleri, Avrupa sınır güvenliği ajansı (Frontex) teknesi ve bir helikopterin gönderildiği belirtildi. Pamfilon bölgesinin 2,5 mil açıklarında yaşanan kazada ikisi kız çocuğu, 7 kişinin hayatını kaybettiği; kurtarılan 58 kişinin ise Midilli Limanına nakledildiği belirtildi.

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