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DHA DIŞ- El freni çekilmeyen vinç, dereye gömüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 20:33 | Son Güncelleme

Rusya’da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu vinç, dereye düştü.

Rusya, (DHA)- Rusya’da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu vinç, dereye düştü. O anlar ise sokağın güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Rusya’nın St. Petersburg kentinde meydana geldi. Aynası bozulan vincin sürücüsü, araçtan inerek aynayı tamir etmek istedi ancak el frenini çekmeyi unuttu. Vinç, ara sokaktan yavaş yavaş giderek ana caddeye çıktı, korkulukları aştı ve dik bir şekilde dereye gömüldü. Vinçteki benzin ve yağın dereye aktığı belirtilirken, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek suya gömülen aracı sudan çıkardı. Vincin hareket ettiği sırada ana caddenin boş olması ise büyük bir faciayı önledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kamyonun ara sokaktan çıkıp ana caddeye doğru hareket etmesi
-Kamyonun korkulukları aşarak dereye gömülmesi
-İtfaiye ekiplerinin kamyonu çıkarmak için yaptığı çalışma
-Kamyonun fotoğrafları

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