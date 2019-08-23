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DHA DIŞ- Elektrik teknisyeni, kapıldığı bu akımdan yaralı kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 17:22 | Son Güncelleme

Rusya’da elektrik teknisyeni, çalıştığı sırada elektrik çarptı.

Rusya, (DHA)- Rusya’da elektrik teknisyeni, çalıştığı sırada elektrik çarptı. 34 yaşındaki teknisyenin vücudunun büyük oranda yandığı belirtildi.

Rusya’nın Murmansk şehrinin Kavdorsky bölgesinde 10 Temmuz’da meydana gelen olayda, elektrik teknisyenini, onarım yaptığı sırada 6 bin volt elektrik çarptı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, elektrik arızası sonucu aniden küçük çaplı bir yangının teknisyeni yuttuğu görüldü.

Hastaneye kaldırılan teknisyenin vücudunun yüzde 60’ında ikinci dereceden yanıklar oluşurken; Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi olaya dair cezai soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-İşçilerin çalışma anı
-Elektrik çarpma anı
-Çıkan küçük çaplı yangın

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