DHA DIŞ- Emine Erdoğan, Belgrad Büyükelçiliği’nde ‘Sıfır Atık Projesi’ni inceledi

Sırbistan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçiren ilk yurtdışı misyonu olan Belgrad Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

Resmî temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Belgrad Büyükelçiliği’ne ziyarette bulundu. Sırbistan Çevre Koruma Bakanı Goran Trivan'ın da eşlik ettiği ziyarette Emine Erdoğan, diplomatik misyonlar arasında Sıfır Atık Projesi’ni ilk uygulamaya koyan Belgrad Büyükelçiliği’ni tebrik etti.

Çevre konularının da artık diplomatik misyonun bir parçası olduğunu düşündüğünü belirten Emine Erdoğan, "Projeye verdikleri destekten ötürü Sırbistan Çevre Bakanı Sayın Trivan ve Belgrad Belediyesi’ne şükranlarımı sunuyorum. Takdire şayan bu birlikteliğin, doğaya karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmede herkese örnek olmasını diliyorum" dedi.

“KÜRESEL ISINMA BELLİ BİR BÖLGEYİ DEĞİL, TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALIYOR”

Emine Erdoğan, çevre konusunda kritik bir dönemeçte olunduğunu vurgulayarak, "Ya tüm dünya olarak aklıselimle hareket edeceğiz ya da çocuklarımıza felaketlerle dolu bir gelecek bırakacağız. Tüm dünya olarak, doğaya sahip çıkma noktasında tek bir aile olduğumuzun farkına varmalıyız. Çevre kriziyle mücadele söz konusu olduğunda sen-ben değil, biz demeliyiz. Küresel ısınma belli bir bölgeyi değil, tüm dünyayı etkisi altına alıyor. Dolayısıyla ülkeler arasında sınır olsa da, çevre krizi hiçbir sınır tanımadan her birimizi aynı felakete sürüklüyor" diye konuştu.