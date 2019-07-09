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DHA DIŞ - Emine Erdoğan, TİKA Saraybosna Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumu’nun açılışını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 16:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Saraybosna Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumu’nun açılışını yaptı.

Bosna Hersek (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Saraybosna Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumu’nun açılışını yaptı.

Psiko-fiziksel yetersizliği bulunan bireylere yönelik merkezin açılışında konuşan Emine Erdoğan, Saraybosna'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emine Erdoğan, "Aramızdaki güçlü bağlar, elimizdekini paylaşma iştiyakı da veriyor. Özel eğitimde tecrübe paylaşma programı da bu güçlü arzunun mahsulüdür. İnanıyorum ki karşılıklı istifadeler ile bu dostluğu daha da büyüteceğiz. Ülkemizin dostluk eli TİKA, Millî Eğitim Bakanlığımız ile iş birliği hâlinde, özel eğitim uygulamalarındaki yenilikleri Balkanlar'daki dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyor" dedi.

“EN KALICI YATIRIM EĞİTİMDİR”

Türkiye'de özel ihtiyaçları olan bireyler için yoğun çalışmalar yapıldığını vurgulayan Emine Erdoğan, “Özel insanlarımızı toplumsal hayata katmanın yollarını arıyoruz. Onlar için istihdam alanları açıyoruz. İnanıyoruz ki en kalıcı yatırım eğitimdir. Bu bağlamda bu tecrübeleri Afrika'dan Balkanlar'a, tüm dost ülkelere de taşımaya gayret ediyoruz" ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, TİKA'nın, Bosna Hersek'te sekiz özel eğitim okulu bünyesindeki 16 atölye ile sınıfın tadilat ve donanımını sağladığını hatırlatarak, "Böylelikle çocuklarımızı birçok açıdan geliştirebilirsek engelleri de aşmış oluruz. İnsan ruhuyla, kalbiyle, vicdanıyla insandır. Herhangi bir engel insanın içindeki bu çok yönlü potansiyeli öldüremez. Yeter ki biz zihinlerimizdeki prangaları çözelim, engelleri kaldıralım" değerlendirmesinde bulundu.

Açılışta Emine Erdoğan'a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç de eşlik etti.

Emine Erdoğan daha sonra Srebrenitsa anneleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

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