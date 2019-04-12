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DHA DIŞ - Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem (2) - GÖRÜNTÜLÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 16:49 | Son Güncelleme

Endonezya'nın Sulawesi adasında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya (DHA) - Endonezya'nın Sulawesi adasında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 10 km derinde meydana geldiği belirtildi. Yetkili kurumlardan 'tsunami' uyarısı yapıldı.

Endonezya’da yer alan Sulawesi adasında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından adanın belirli bölgelerindeki vatandaşlar araçları ile şehir içi bölgelerden kaçmaya başladı. Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG) tsunami riskine karşı halkı uyardı.

Görüntü Dökümü
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-Adadaki insanların araçları ile kaçışı
-İnsanların yaşadığı panik anları

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